Налоговая реформа 2026: что изменилось во втором чтении и как это повлияет на ИП и УСН

18 ноября Госдума рассмотрела законопроект об изменениях в Налоговом кодексе и приняла его во втором чтении. 20-го числа ожидается третье чтение, после чего документ будет принят и передан Совету Федерации и президенту на подпись. В случае принятия закона изменения, которых с трепетом ждёт почти каждый бизнесмен, вступят в силу с 1 января 2026 года. Давайте разберёмся, что именно изменится в Налоговом кодексе, насколько вырастет НДС и для кого конкретно он станет обязательным.