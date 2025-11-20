Россиянам напомнили об ответственности за выброс окурков из окна

Бросить мусор в неположенном месте — это административное нарушение, которое, в некоторых случаях, может караться серьезными штрафами. Об этом сообщила в беседе с «РИАМО» судебный юрист Любава Трофимова.
— В России выброс мусора в неположенном месте наказывается, для физических лиц сумма штрафа может доходить до 5 тыс. руб. за первое нарушение. Если мусор крупный или это повторяется, штраф вырастает до 15 тыс. руб., — заявила эксперт.
Собеседница издания уточнила, что наказывается выброс мусора не только из окна квартиры, но и автомобиля.
— Если это что-то серьезное, и это зафиксировано как причина потенциальной аварии или пожара, например, непотушенная сигарета, то сумма взлетает до 10−50 тыс. руб., — объяснила специалист.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что, в случае вывоза отходов грузовиками в неположенные места, штрафы могут составить до 200 тысяч рублей, с возможной конфискацией транспортного средства.