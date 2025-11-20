Принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке с Луизой Тексто

Как ранее сообщал Daily Mail, британцы возмущены созданием закрытой зоны вокруг резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Территория в 60 га огорожена, оборудована камерами, а за проникновение грозит арест. Напомним, что переезд принца Уильяма и принцессы Кэтрин в поместье был мотивирован желанием быть ближе к королеве Елизавете II в последние месяцы перед ее кончиной.