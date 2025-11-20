Ричмонд
Принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке с Луизой Тексто

Немецкий принц Йоханнес цу Эттинген-Валлерштейн объявил о помолвке.

Источник: Комсомольская правда

Таблоид Tatler сообщает о помолвке немецкого принца Йоханнеса цу Эттинген-Валлерштейна и Луизы Текстор.

Это романтическое событие произошло в Киото. Пара находилась в Японии на свадебной церемонии его дяди — принца Петера цу Сайн-Витгенштейн-Сайна, который сочетался браком с Юриной Хаттори-Рош согласно синтоистской традиции.

После помолвки влюбленные сделали памятные фотографии на фоне осенней листвы, где заметно сапфировое кольцо невесты. Дата и место их свадьбы пока держатся в тайне.

Как ранее сообщал Daily Mail, британцы возмущены созданием закрытой зоны вокруг резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Территория в 60 га огорожена, оборудована камерами, а за проникновение грозит арест. Напомним, что переезд принца Уильяма и принцессы Кэтрин в поместье был мотивирован желанием быть ближе к королеве Елизавете II в последние месяцы перед ее кончиной.

