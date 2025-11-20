Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физлиц и авто на границе с Литвой

20 ноября, Вороновский район /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств. Об этом БЕЛТА проинформировали в ГПК.
Беларусь получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска.
Менее часа остается до возобновления работы литовских пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в полном объеме.
Погранпереход «Шальчининкай» не функционировал три недели, а через пункт пропуска «Мядининкай» литовская сторона пропускала только отдельные категории граждан и транспортных средств. -0-Фото Леонида Щеглова.