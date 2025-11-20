Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физлиц и авто на границе с Литвой

Менее часа остается до возобновления работы литовских пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в полном объеме.

20 ноября, Вороновский район /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог» белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств. Об этом БЕЛТА проинформировали в ГПК.

Беларусь получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска.

Менее часа остается до возобновления работы литовских пунктов пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в полном объеме.

Погранпереход «Шальчининкай» не функционировал три недели, а через пункт пропуска «Мядининкай» литовская сторона пропускала только отдельные категории граждан и транспортных средств. -0-Фото Леонида Щеглова.