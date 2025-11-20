Названа причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского в Турции

Встречу спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа и украинского лидера Владимира Зеленского в Турции отменили, когда стало известно, что глава Украины не хочет обсуждать предлагаемый Америкой план урегулирования конфликта. Об этом в среду, 19 ноября, сообщило издание Axios, ссылаясь на чиновника из США.
— Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, которые были достигнуты с главой СНБО Рустемом Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана США, — сказано в статье.
Другой американский чиновник рассказал, что встречу отложили еще и из-за коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине. При этом сообщается, что украинский лидер попросил обсудить план с участием стран Европы.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с главой Украины в Турции.
По данным портала, Зеленский же прилетел в Анкару с планом урегулирования, который был составлен вместе с европейскими партнерами.
План Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией РФ. Об этом 19 ноября написал портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.