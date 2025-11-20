Кашель уйдет, а вкус вернётся: Невероятные изменения через 12 часов, месяц и год без сигарет

Отказ от ароматизаторов. Законодательные запреты на вкусовые добавки в сигаретах, стиках и жидкостях для вейпов. Запрет рекламы, продвижения и спонсорства. Чем меньше человек видит сигареты и вейпы в медиа, тем меньше риск начала курения. Общественные места без табака и никотина. Чистый воздух в транспорте, кафе, на работе и в школах защищает некурящих. Поддержка отказа от курения. Страны развивают горячие линии и бесплатные программы, чтобы люди не оставались один на один с зависимостью. Рост налогов на табачную и никотинсодержащую продукцию. Чем выше цена, тем сложнее подросткам и людям с низким доходом регулярно покупать сигареты и вейпы.