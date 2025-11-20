«Скамьи церквей переполнены»: в США среди молодежи вырос интерес к православию

В Соединённых Штатах всё больше молодых людей принимают православие и начинают регулярно посещать храмы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Священники рассказывают о рекордных показателях посещаемости и наплыве новых прихожан. Приходы уже разрабатывают стратегии, чтобы принять ещё больше новообращённых.
«По всей стране древняя традиция православного христианства привлекает новых энергичных приверженцев, особенно среди консервативных молодых людей. Их интересует то, что они называют более требовательной, даже трудной, практикой христианства. Скамьи православных церквей переполнены новообращёнными», — говорится в публикации.
Мужчины среди новообращённых отмечают, что православие даёт им чёткие, «суровые» истины и помогает утвердить мужественность.
Священник Антиохийской церкви Эндрю Дамик подтвердил, что такого резкого подъёма православия в Америке раньше не было.
