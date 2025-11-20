В Москве откроется форум «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет»

Как отмечают эксперты, Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии. Россия на государственном уровне активно борется с попытками фальсификации истории, реабилитации нацизма и реваншизма. На протяжении последних лет суды в почти трех десятках регионов России по искам прокуроров и на основании архивных документов уголовных дел признали геноцидом факты преступлений нацистов против советского народа. В основу судебных решений были положены результаты общероссийского проекта «Без срока давности», нацеленного на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.