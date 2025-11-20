NASA опубликовало крупные планы кометы, залетевшей в нашу Солнечную систему

Космический аппарат Juice Европейского космического агентства, направляющийся к Юпитеру, весь месяц наводил свои камеры и научные инструменты на комету, особенно после ее ближайшего сближения с Солнцем. Но ученые не смогут получить результаты этих наблюдений до февраля, поскольку главная антенна Juice используется как тепловой щит во время нахождения аппарата рядом с Солнцем, что ограничивает передачу данных.