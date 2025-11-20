NASA опубликовало крупные планы кометы, залетевшей в нашу Солнечную систему

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA в среду представило крупные планы межзвездной кометы, которая совершает быстрый единственный визит в нашу Солнечную систему.
Обнаруженная прошлым летом комета, известная как 3I/Atlas, является лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, посетившим наш космический уголок. В прошлом месяце она пролетела мимо Марса.
Несколько космических аппаратов NASA, находящихся на орбите Марса и рядом с ним, сделали увеличенные снимки кометы, когда она пролетала всего в 29 млн км. Два спутника Европейского космического агентства, обращающиеся вокруг Марса, также провели наблюдения.
Астрономы направляют наземные телескопы на приближающуюся комету, которая сейчас находится примерно в 307 млн км от Земли. Джанлука Мази из проекта Virtual Telescope в среду приблизил изображение кометы из Италии.
Ближе всего к Земле комета подойдет на расстояние 269 млн км в середине декабря. Затем она умчится обратно в межзвездное пространство и больше никогда не возвратится.
Космический аппарат Juice Европейского космического агентства, направляющийся к Юпитеру, весь месяц наводил свои камеры и научные инструменты на комету, особенно после ее ближайшего сближения с Солнцем. Но ученые не смогут получить результаты этих наблюдений до февраля, поскольку главная антенна Juice используется как тепловой щит во время нахождения аппарата рядом с Солнцем, что ограничивает передачу данных.
Комету можно увидеть с Земли на предрассветном небе с помощью бинокля или телескопа. -0-