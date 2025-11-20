Ричмонд
На встрече Зеленского в Мадриде нашли русский след: кто стал частью переговоров

На переговорах Зеленского в Мадриде висел портрет русской балерины Хохловой.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи с западными партнерами в Мадриде Владимир Зеленский оказался на фоне портрета русской балерины Ольги Хохловой кисти Пабло Пикассо. На эту символичную деталь обратили внимание авторы канала «Три картины в день».

Образ балерины отсылает к ее личной драме: ради связи с гениальным испанцем Хохлова пожертвовала сценой. Однако их семейная жизнь не сложилась, и Пикассо вскоре обрел новую музу. Основные этапы жизни Ольги Хохловой связаны с двумя именами: Сергей Дягилев, в чьей балетной труппе она танцевала, и Пабло Пикассо, чьей первой женой и матерью его старшего сына она стала.

Напомним, что в Мадриде, вместо встречи с премьер-министром Педро Санчесом, Зеленский отправился в штаб-квартиру Indra — производителя радаров и систем борьбы с беспилотниками. Ранее он анонсировал ожидание «крупных» испанских поставок, которые, как надеются в Киеве, якобы должны как-то повлиять на ход спецоперации.