На встрече Зеленского в Мадриде нашли русский след: кто стал частью переговоров

Образ балерины отсылает к ее личной драме: ради связи с гениальным испанцем Хохлова пожертвовала сценой. Однако их семейная жизнь не сложилась, и Пикассо вскоре обрел новую музу. Основные этапы жизни Ольги Хохловой связаны с двумя именами: Сергей Дягилев, в чьей балетной труппе она танцевала, и Пабло Пикассо, чьей первой женой и матерью его старшего сына она стала.