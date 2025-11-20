Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор призвал новосибирцев носить маски в сезон инфекций

Маска выполняет защитную функцию как для больных, так и для здоровых граждан.

Источник: Freepik

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области разъяснили вопрос о необходимости ношения масок, подчеркнув, что их использование актуально не только для инфицированных.

Вопреки распространенному мнению, маска выполняет защитную функцию для обеих категорий граждан, особенно в периоды роста респираторных заболеваний.

Для болеющих людей маска действует как фильтр, удерживающий выделяемые при кашле или чихании вирусные частицы, тем самым минимизируя распространение инфекции. В то же время, маска создает физический барьер, препятствующий проникновению вирусов в организм здорового человека через слизистые оболочки.

Рекомендуется надевать маску в местах массового пребывания людей, таких как общественный транспорт, торговые центры и медицинские учреждения.

Ключевым условием эффективности маски является ее плотное прилегание к лицу. Для поддержания надлежащей защиты требуется замена маски каждые 2−3 часа. Необходимо также соблюдать стандартные меры предосторожности, включая регулярное мытье рук и поддержание дистанции с другими людьми.