Роспотребнадзор призвал новосибирцев носить маски в сезон инфекций

Для болеющих людей маска действует как фильтр, удерживающий выделяемые при кашле или чихании вирусные частицы, тем самым минимизируя распространение инфекции. В то же время, маска создает физический барьер, препятствующий проникновению вирусов в организм здорового человека через слизистые оболочки.