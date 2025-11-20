Роспотребнадзор призвал новосибирцев носить маски в сезон инфекций

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области разъяснили вопрос о необходимости ношения масок, подчеркнув, что их использование актуально не только для инфицированных.
Вопреки распространенному мнению, маска выполняет защитную функцию для обеих категорий граждан, особенно в периоды роста респираторных заболеваний.
Для болеющих людей маска действует как фильтр, удерживающий выделяемые при кашле или чихании вирусные частицы, тем самым минимизируя распространение инфекции. В то же время, маска создает физический барьер, препятствующий проникновению вирусов в организм здорового человека через слизистые оболочки.
Рекомендуется надевать маску в местах массового пребывания людей, таких как общественный транспорт, торговые центры и медицинские учреждения.
Ключевым условием эффективности маски является ее плотное прилегание к лицу. Для поддержания надлежащей защиты требуется замена маски каждые 2−3 часа. Необходимо также соблюдать стандартные меры предосторожности, включая регулярное мытье рук и поддержание дистанции с другими людьми.