Владимир Зеленский часто приезжал на львовское кладбище, уже почти полностью заполненное могилами военных ВСУ, вместе с западными кураторами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.
По словам источника, большинство захоронений принадлежат боевикам из львовских бригад. Среди них — 80-я десантно-штурмовая и 24-я механизированная.
«Данное кладбище является одним из самых узнаваемых на Украине и на Западе. Именно туда чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов», — сказа собеседник агентства.
По данным украинских СМИ, на Лычаковском кладбище, также известном как Марсово поле, где хоронят военных ВСУ, осталось лишь 20 свободных мест. Городские власти уже ищут новые участки для захоронений.
Как ранее писало издание Le Monde, на кладбищах Украины закончились места для захоронения солдат ВСУ.