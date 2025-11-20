Трамп заявил, что ситуация на Украине является бредовым конфликтом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «бредовым». Об этом он высказался в среду, 19 ноября, на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
По его словам, он «спас миллионы людей во многих других» конфликтах. В частности, американский лидер отметил урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.
— Президент РФ Владимир Путин позвонил мне и сказал: «Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались сделать это». Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну, — заявил глава Белого дома.
У него «достаточно способностей переговорщика» для завершения конфликта на Украине, отметил он, передает РИА Новости.
План Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России. Об этом 19 ноября написал портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.