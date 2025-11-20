Трамп заявил, что ситуация на Украине является бредовым конфликтом

— Президент РФ Владимир Путин позвонил мне и сказал: «Я не могу поверить, что вы все уладили, мы долго пытались сделать это». Я сказал: не беспокойся об этом. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну, — заявил глава Белого дома.