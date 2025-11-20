Ричмонд
В храмах Вены включили подсветку в знак поддержки преследуемых христиан

Кроме того, такая подсветка включена в резиденции президента Австрии.

Источник: Аргументы и факты

В столице Австрии свыше 20 христианских храмов и госучреждений включили красную подсветку, это сделано для того, чтобы привлечь внимание к «гонениям на христиан».

Речь идёт об акции «Красная среда», которую организовала католическая организация Kirche in Not («Церковь в беде»).

В организации заявили, что в мире есть более 50 государств, где 200 миллионов последователей различных христианских конфессий подвергаются гонениям. В частности, это страны глобального Юга.

Помимо храмов, такая подсветка включена в резиденции президента Австрии.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нигерийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что американские «войдут» в страну. Он поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

По данным The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.

