В храмах Вены включили подсветку в знак поддержки преследуемых христиан

В столице Австрии свыше 20 христианских храмов и госучреждений включили красную подсветку, это сделано для того, чтобы привлечь внимание к «гонениям на христиан».
Речь идёт об акции «Красная среда», которую организовала католическая организация Kirche in Not («Церковь в беде»).
В организации заявили, что в мире есть более 50 государств, где 200 миллионов последователей различных христианских конфессий подвергаются гонениям. В частности, это страны глобального Юга.
Помимо храмов, такая подсветка включена в резиденции президента Австрии.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что нигерийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что американские «войдут» в страну. Он поручил Пентагону «подготовить возможные действия».
По данным The Washington Post, жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа начать боевые действия.