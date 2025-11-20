Концертный зал в нидерландском Эйндховене отменил выступление известной пианистки Елизаветы Леонской, которое было намечено на 4 декабря. В заявлении администрации говорится, что решение принято после «тщательного анализа всех обстоятельств», среди которых — российское происхождение артистки и её участие в концерте в одном из московских театров.
Руководство зала заявило, что действует согласно рекомендациям Ассоциации директоров театров и концертных площадок Нидерландов. Эти рекомендации допускают участие российских и белорусских музыкантов только в том случае, если они «не выражали поддержку» специальной военной операции России.
В администрации подчеркнули, что отказ связан с тем, что пианистка, хотя и имеет австрийское гражданство, «всё же согласилась выступить в московском театре», который раздавал бесплатные билеты военнослужащим и их семьям.
Напомним, ранее концерты певцов Григория Лепса и Николая Баскова в СНГ начали массово отменять из-за поддержки российских бойцов.