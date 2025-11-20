Концерт пианистки Леонской в Нидерландах отменили после ее выступления в России

Концертный зал в нидерландском Эйндховене отменил выступление известной пианистки Елизаветы Леонской, которое было намечено на 4 декабря. В заявлении администрации говорится, что решение принято после «тщательного анализа всех обстоятельств», среди которых — российское происхождение артистки и её участие в концерте в одном из московских театров.