Кормление грудью, акне и ОРВИ: о чём важно узнать мамам Приморья в День педиатра

Помню, как тётя маленького пациента даже сопротивлялась — считала, что мы зря тратим время на какие-то анализы. Но жизнь показала, насколько важно было настоять на обследовании — у мальчика действительно выявили рак крови. Мы сразу направили его в краевой детский онкогематологический центр, где он прошёл полный курс лечения. И вот, спустя год наступила стойкая ремиссия. До сих пор думаю о том, что было бы, если бы я тогда не прислушалась к внутреннему тревожному звоночку.