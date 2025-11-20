Кормление грудью, акне и ОРВИ: о чём важно узнать мамам Приморья в День педиатра

Педиатр — это не просто специалист, наблюдающий за здоровьем ребенка с первых дней жизни до совершеннолетия, а по-настоящему главный врач в жизни каждой семьи, сопровождающий детей на всем пути взросления. В преддверии Всемирного дня педиатра, который отмечается 20 ноября, корр. ИА PrimaMedia встретилась с врачом-педиатром отделения здорового ребёнка КГБУЗ ВДП № 3 Юлией Лобода, которую искренне обожают и маленькие пациенты, и их родители. В ходе беседы мы узнали, в чем заключается секрет удивительного взаимопонимания, с какими заболеваниями чаще всего сталкиваются современные малыши и подростки и каким медицинским мифам, распространяемым в эпоху интернета, приходится противостоять современному врачу.
— Юлия, сколько лет вы уже работаете педиатром и почему выбрали эту профессию?
— В медицине я работаю уже 17 лет, а педиатрией занимаюсь пятый год. Выросла я в семье педагогов — мои родители были преподавателями, и всё моё детство прошло в школьных стенах. Они сами горели своим делом и всегда служили для меня примером увлечённости профессией.
Я с юных лет хотела работать с детьми, а мама мечтала, чтобы я стала врачом. В итоге эти две мечты встретились — так я и оказалась в медицине. Сначала поступила в медицинский колледж в Оренбурге, потом десять лет проработала фельдшером-лаборантом. Но меня всегда тянуло в стационар: я ходила на операции, иногда даже ассистировала хирургу, подолгу находилась в реанимации, восхищаясь работой реаниматологов.
Когда мой сын немного подрос, я твёрдо решила получить высшее образование и поступила в медицинский институт на педиатрический факультет. Признаюсь, было непросто совмещать семью, работу и учёбу, но я справилась. После окончила ординатуру по педиатрии и прошла дополнительную подготовку по ультразвуковой диагностике. А в этом году планирую поступать уже на детскую кардиологию — хочется развиваться дальше.
А ещё я бесконечно люблю детей. Они — удивительные создания, полные энергии, искреннего любопытства и света. Смотрят на мир широко открытыми глазами, ярко чувствуют и открыто выражают эмоции. Не скрывают своих переживаний, а их благодарность и привязанность — самые честные. Именно это создаёт между нами, взрослыми, и ими, маленькими пациентами, особую, искреннюю связь — ту, что наполняет мою работу особым смыслом и вдохновляет каждый день.
— Какие случаи из вашей практики вам особенно запомнились?
— Однажды ко мне на прием привели шестилетнего мальчика, который жаловался на совершенно, казалось бы, обычную детскую проблему — «коленочки болят». За ребёнком ухаживала тётя, потому что мама уехала в другой город на заработки. Но меня сразу насторожило — у ребёнка без видимых травм, без синяков и ушибов, колени просто так болеть не могут. В таких случаях нужно рассматривать два самых тревожных варианта: либо это юношеский артрит, либо, что ещё страшнее, лейкоз. Я немедленно назначила полное клиническое обследование.
Помню, как тётя маленького пациента даже сопротивлялась — считала, что мы зря тратим время на какие-то анализы. Но жизнь показала, насколько важно было настоять на обследовании — у мальчика действительно выявили рак крови. Мы сразу направили его в краевой детский онкогематологический центр, где он прошёл полный курс лечения. И вот, спустя год наступила стойкая ремиссия. До сих пор думаю о том, что было бы, если бы я тогда не прислушалась к внутреннему тревожному звоночку.
— Случается ли такое, что ваши маленькие пациенты, уже поправившись, возвращаются к вам — может быть, с рисунками или просто зайти поздороваться?
— Да, вы знаете, это одно из самых трогательных и ценных проявлений благодарности в моей работе. Многие мои маленькие пациенты, уже после выздоровления, приносят мне подарки, сделанные своими руками — чаще всего это рисунки. Дети рисуют свои эмоции и впечатления после лечения. Эти творения очень трогательны, так как в них выражена благодарность и радость за выздоровление.
Я все эти рисунки бережно храню в своем кабинете — развесила их в рамочках, и теперь они создают особую, теплую атмосферу, которая радует и меня, и моих нынешних пациентов. А еще я создала целый стенд под названием «Планета детей». Я с огромным удовольствием размещаю там не только рисунки, но и различные поделки моих маленьких помощников, их фотографии. Так здорово наблюдать, как дети растут, крепнут прямо у тебя на глазах!
— Вас так любят дети и их родители. И это редкость, когда ребенок, особенно маленький, не боится идти к доктору на прием. В чем ваш секрет и как вы устанавливаете контакт с каждым ребенком?
— Спасибо за теплые слова! Знаете, установление контактa с детьми — это действительно особенная и важная часть моей работы. Со временем я выработала для себя несколько подходов, которые помогают снизить тревожность у маленьких пациентов и сделать визит ко врачу более комфортным.
В первую очередь, это, конечно, доброжелательная атмосфера. Я стараюсь создать в кабинете такую обстановку, где ребенок почувствует себя как дома. Яркие цвета, игрушки, книжки с картинками — все это помогает малышам расслабиться и почувствовать себя в безопасности.
Не менее важен индивидуальный подход. Каждый ребенок — это личность со своими интересами и особенностями. Я всегда стараюсь узнать, что ему нравится, о чем он мечтает, какие мультфильмы смотрит. Такие простые вопросы помогают установить доверительный контакт. Огромную роль играют игровые методы. Любое обследование можно превратить в игру. Когда ребенок увлечен процессом, он забывает о страхе и спокойно проходит все необходимые процедуры.
Я всегда объясняю все процедуры простыми, доступными словами, без сложных медицинских терминов. Это важно не только для самого ребенка, но и для родителей — когда мама понимает, что происходит, она перестает нервничать, и ее спокойствие передается малышу. Родители — мои главные помощники! Я всегда подсказываю им, как лучше поддержать ребенка в тот или иной момент, как помочь ему справиться с волнением. Совместными усилиями мы создаем для малыша то самое чувство безопасности, которое так важно.
И конечно, я никогда не забываю похвалить ребенка после приема. Для детей это очень важно — осознать, что он был смелым и все сделал правильно. Это формирует позитивное отношение к визитам ко врачу в будущем.
Эти методы помогают не только наладить контакт, но и формируют положительное отношение к медицинским проверкам, что очень важно для будущего здоровья ребенка.
— Бывают ли у вас выезды на дом? И в каких случаях ребенка не стоит везти в поликлинику, а лучше вызвать доктора?
— Да, у многих педиатров существуют услуги выездов на дом, особенно в тех случаях, когда поездка в поликлинику может быть затруднительной или небезопасной для ребенка. И определенно есть ситуации, когда лучше вызвать врача на дом.
Во-первых, это высокая температура и острые респираторные заболевания. Если у ребенка высокая температура, а особенно выше 38,5°C, и проявляются признаки острого респираторного заболевания — кашель, насморк, то лучше вызвать врача. Это позволит избежать переохлаждения или ухудшения состояния во время транспортировки. Во-вторых, это тяжелое состояние. Если у ребенка наблюдаются затруднения дыхания, сильная слабость или другие симптомы, которые могут указывать на серьезное заболевание, лучше не рисковать и вызвать специалиста на дом.
В случае ушибов, вывихов или подозрительных переломов везти ребенка в поликлинику также может быть сложно и болезненно. Лучше обратиться к врачу, который сможет оценить травму на месте. Если у ребенка наблюдается сильная аллергическая реакция, например, отек Квинке или анафилаксия, необходимо быстрое вмешательство врача, и выезд на дом будет предпочтительным.
Если ребенок имеет заболевания, затрудняющие его перевозку, например, пороки сердца, тяжелые неврологические состояния, выезд врача будет более безопасным вариантом.
В каждом случае важно оценивать ситуацию и свои возможности. При сомнениях всегда лучше проконсультироваться с медицинским работником по телефону, который сможет дать совет, следует ли вызывать врача на дом или нет.
— С какими заблуждениями вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе? Тем более, что сейчас эпоха интернета, и многие родители лезут в поисковик за диагнозом, занимаются самолечением и делают хуже.
— В своей работе я часто сталкиваюсь с рядом заблуждений родителей, связанных со здоровьем детей. Многие родители ищут информацию о заболеваниях в интернете и ставят диагнозы самостоятельно. Это может привести к неправильному лечению или отсрочке обращения к врачу.
Также, несмотря на научно обоснованные данные о безопасности и эффективности вакцин, многие родители по-прежнему сомневаются и отказываются от прививок. Это может привести к вспышкам инфекционных заболеваний, которые можно было предотвратить.
Родители часто начинают вводить строгие диеты или исключают определённые продукты, полагая, что это лучше для здоровья ребёнка. Однако такая практика может вызвать дефицит необходимых веществ.
В интернете можно встретить множество предложений о «волшебных» лекарствах или процедурах, которые обещают быстрое исцеление. Большинство из них не имеет научного обоснования и может навредить. Также, некоторые родители беспокоятся о том, что их ребёнок не соответствует стандартам роста или развития, основанным на источниках в интернете, игнорируя индивидуальные особенности.
Еще родители иногда начинают давать детям лекарства, которые, по их мнению, должны помочь, не обсудив это с врачом. Это может быть опасно и даже вредно для здоровья.
Важно, чтобы родители понимали, что для сохранения здоровья их детей лучший путь — это регулярные осмотры у квалифицированных специалистов, а не поиски информации в интернете.
— Что интересует молодых, неопытных родителей? С какими проблемами они чаще обращаются?
— Неопытные родители, воспитывающие новорожденных детей и грудничков, часто обращаются с рядом вопросов, связанных с уходом за ребенком: «Как правильно купать новорожденного?», «Как научиться смене подгузников и уходу за кожей ребенка?», «Как распознать, что ребенок голоден или устал?», «Какие прививки нужны и когда?», «Как следить за развитием ребенка по месяцам?», «Какие продукты и вещи необходимы для ухода за новорожденным?». Эти вопросы могут варьироваться в зависимости от личных обстоятельств, но основная цель — обеспечить лучшее будущее для ребенка и гармоничные материнство и отцовство.
— Какие самые опасные заболевания у детей в возрасте до трех лет?
— Некоторые из наиболее опасных — различные вирусные инфекции. Например, грипп может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, корь может вызывать тяжелые осложнения, включая энцефалит, респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВ) — частая причина заболеваний дыхательных путей у маленьких детей.
Опасны и бактериальные инфекции. Из них наиболее страшны менингит — воспаление оболочек головного мозга, которое может вызывать тяжелые неврологические последствия, и пневмония. Особенно опасна она для малышей, так как они имеют более высокий риск заболеваний дыхательных путей.
Для предотвращения этих заболеваний важно своевременно проходить профилактические вакцинации, регулярно посещать педиатра для осмотров и соблюдать правила гигиены.
— Для многих мам остро встает вопрос грудного вскармливания. Как вы считаете, когда лучше прекратить кормление грудью и почему?
— Грудное вскармливание — это важный этап в жизни и развитии ребенка. И решение о том, когда прекращать кормление грудью, должно быть индивидуальным для каждой матери и ребенка.
Многие специалисты советуют завершать грудное вскармливание к году или полутора годам, когда ребенок уже начинает получать разнообразную пищу. Если у матери возникают медицинские проблемы или, если ребенку необходимо больше питания, чем может предложить грудное молоко, это может стать причиной для прекращения кормления. Обстоятельства, такие как возвращение матери на работу или необходимость путешествовать, также могут влиять на срок окончания грудного вскармливания.
Иногда материализация эмоциональной привязанности и желание продолжать этот момент могут влиять на решение. Грудное вскармливание может быть частью крепкой связи между матерью и ребенком. Если мама и ребенок чувствуют себя комфортно, продолжая кормление, нет необходимости торопиться с прекращением.
— Какие болезни чаще всего встречаются у детей в возрасте от трех до 10 лет?
— Среди наиболее распространённых болезней — острые респираторные инфекции (ОРВИ). Эти заболевания являются одними из самых распространённых среди детей. Симптомы включают кашель, насморк, боль в горле и повышение температуры. Также распространен гастроэнтерит — воспаление желудка и кишечника, которое может быть вызвано вирусами или бактериями. Проявляется рвотой, диареей и болями в животе.
С увеличением числа аллергий наблюдаются такие состояния, как сенная лихорадка и аллергический ринит, а также пищевая аллергия. Распространена и ветряная оспа — это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается у детей и проявляется высыпаниями на коже, зудом и подъемом температуры.
Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано аллергенами, бактериями или вирусами также частое заболевание в этом возрасте. Симптомы включают покраснение, зуд и выделения из глаз. Бронхиальная астма — хроническое заболевание, часто начинающееся в детском возрасте. Проявляется частыми приступами кашля, одышки и хрипов, особенно в ночное время или при физической активности.
Еще одно распространенное в этом возрасте заболевание — скарлатина. Это инфекционное заболевание, вызываемое стрептококками. Проявляется высокой температурой, красной сыпью и болью в горле. И нередко встречается ротавирусная инфекция. Она часто вызывает серьезные случаи гастроэнтерита, особенно у маленьких детей, и сопровождается поносом и рвотой.
— Есть мнение, что температуру выше 38,5°C обязательно нужно сбивать. Но есть и противоположное мнение, что не стоит смотреть на цифры на градуснике, а дети вообще легко переносят высокую температуру. Так все же, какое из этих убеждений верное и как себя вести в такой ситуации родителям ребенка?
— Температура тела — это естественная реакция организма на инфекцию, и в некоторых случаях высокая температура может быть признаком того, что иммунная система борется с заболеванием. Если температура выше 38,5°C доставляет ребенку дискомфорт, например, он чувствует себя очень плохо, капризничает или у него выраженная головная боль, то имеет смысл сбить ее.
Важно обратить внимание на общее состояние ребенка. Если высокая температура сопровождается другими тревожными симптомами, такими как затрудненное дыхание, сильная слабость, судороги, сыпь, или, если высокая температура продолжается больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.
У младенцев и детей до трех месяцев даже незначительное повышение температуры может требовать особого внимания и консультации педиатра. У таких детей иммунная система еще формируется, и важно обеспечить им безопасность.
Многие дети хорошо переносят высокую температуру и могут не испытывать серьезного дискомфорта. Поэтому родителям следует оценить общее состояние ребенка, а не останавливать свое внимание только на цифрах градусника.
— С какими заболеваниями чаще всего сталкиваются подростки?
— Подростки могут сталкиваться с различными заболеваниями, как физическими, так и психическими. Наиболее распространённые — проблемы с кожей. Акне — это одно из самых частых заболеваний кожи у подростков, вызванное изменениями гормонального фона. Также, распространены проблемы с осанкой и опорно-двигательным аппаратом соответственно. Многие подростки страдают от сколиоза или болей в спине из-за неправильной осанки, особенно при длительной сидячей работе за компьютером.
Часто встречаются в этом возрасте психические расстройства. Депрессия, тревожные расстройства и стресс становятся всё более распространёнными среди подростков. Они часто проявляются на фоне учебной нагрузки, социальных давлений и изменений в жизни.
Заболевания, связанные со стилем жизни — увеличение случаев ожирения и связанных с ним заболеваний, например, сахарный диабет второго типа — также наблюдаются среди подростков, что связано со снижением физической активности и неправильным питанием.
Важно уделять внимание здоровью подростков и проводить регулярные медицинские осмотры для выявления и профилактики заболеваний.
— Сейчас в кафе можно часто встретить мам, которые кормят своих детей фастфудом. Чаще всего так питаются подростки, хотя и детей до 10 лет некоторые родители кормят подобной пищей. Что бы вы хотели сказать таким мамам и папам?
— Фастфуд хоть и привлекателен своей доступностью и вкусом, зачастую содержит много соли, сахара и насыщенных жиров, что может негативно сказываться на здоровье ваших детей. Регулярное употребление такой пищи может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, лишнему весу и другим заболеваниям.
Попробуйте делать выбор в пользу более здоровых альтернатив. Например, вместо хот-догов или бургеров можно предложить детям домашние бургеры из нежирного мяса с овощами, пиццу с тонким тестом и множеством начинок из свежих продуктов или салаты с интересными соусами. Помните, что вы формируете привычки своих детей с самого раннего возраста.
— Многие родители сейчас отказываются от прививок. С чем это связано, и какие заболевания активизировались?
— Отказ родителей от прививок может быть обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это распространение дезинформации о вакцинации, которая часто появляется в интернете. Некоторые родители опасаются побочных эффектов, которые могут возникнуть после вакцинации. Кроме того, влияние антивакцинаторских движений и личные убеждения также играют важную роль в этом процессе. К сожалению, из-за снижения охвата населения вакцинацией наблюдается активизация ранее контролируемых заболеваний.
Заболеваемость корью увеличилась в нескольких странах. Это связано с низким уровнем вакцинации, так как корь чаще всего распространяется среди непривитых детей. Случаи коклюша возросли, особенно среди детей, которые не были привиты или получили неподходящее количество доз вакцины. Краснуха и паротит — также начали встречаться чаще, что может привести к серьезным осложнениям.
Важно отметить, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов защиты не только самого ребенка, но и общества в целом, способствуя формированию коллективного иммунитета и предотвращая вспышки инфекционных болезней. Обсуждение этих вопросов с врачами и получение достоверной информации может помочь родителям принимать взвешенные решения о вакцинации.
— Правда ли, что дети должны часто болеть?
— Частые болезни у детей могут вызывать беспокойство у родителей, но важно понимать, что это явление является нормальной частью их развития. Дети, особенно в первые годы жизни, сталкиваются с множеством вирусов и бактерий, которые помогают развитию их иммунной системы. Таким образом, хотя частые болезни могут быть нормальны для маленьких детей, важно обращать внимание на общее состояние здоровья и вовремя обращаться за медицинской помощью при необходимости.
— Если бы у вас была возможность дать всего один совет родителям, что бы это был за совет?
— Доверяйте своим инстинктам и интуиции в воспитании детей. Каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Слушайте своих детей, обращайте внимание на их потребности и чувства, а не только на общепринятые стандарты или советы экспертов.