Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф заявил, что «Сбер» намерен сократить 20 процентов неэффективных сотрудников

«Сбер» собирается сократить около 20 процентов неэффективных сотрудников благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Об этом в среду, 19 ноября, сообщил глава банка Герман Греф.

«Сбер» собирается сократить около 20 процентов неэффективных сотрудников благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Об этом в среду, 19 ноября, сообщил глава банка Герман Греф.

— Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных работников. В результате произойдет высвобождение, в том числе и ресурсов, — заявил он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По его словам, решение о сокращении принимается на основе анализа данных ИИ, который оценивает эффективность сотрудников. Это позволит банку оптимизировать расходы и перераспределить ресурсы на перспективные направления, добавил Греф, передает РИА Новости.

В этот же день президент РФ Владимир Путин посетил международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey 2025 в Москве. Ему среди прочего показали первого ИИ-робота Сбера, который исполнил для него танец.

Недавно первый антропоморфный робот с ИИ российского производства Aidol упал во время презентации в Москве. Представленный «Новой технологической коалицией» андроид должен был показать свои способности передвижения на двух ногах, манипулирования предметами и коммуникации с людьми.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше