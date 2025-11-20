Греф заявил, что «Сбер» намерен сократить 20 процентов неэффективных сотрудников

«Сбер» собирается сократить около 20 процентов неэффективных сотрудников благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Об этом в среду, 19 ноября, сообщил глава банка Герман Греф.
— Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных работников. В результате произойдет высвобождение, в том числе и ресурсов, — заявил он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По его словам, решение о сокращении принимается на основе анализа данных ИИ, который оценивает эффективность сотрудников. Это позволит банку оптимизировать расходы и перераспределить ресурсы на перспективные направления, добавил Греф, передает РИА Новости.
В этот же день президент РФ Владимир Путин посетил международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey 2025 в Москве. Ему среди прочего показали первого ИИ-робота Сбера, который исполнил для него танец.
Недавно первый антропоморфный робот с ИИ российского производства Aidol упал во время презентации в Москве. Представленный «Новой технологической коалицией» андроид должен был показать свои способности передвижения на двух ногах, манипулирования предметами и коммуникации с людьми.