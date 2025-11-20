Али Окапов объяснил, почему у него нет автомобиля

По словам артиста, решение о продаже транспорта совпало с периодом, когда у него выросла загруженность из-за концертов и других дел.
«Надо было продать свою машину именно в это время, во время кипиша? Ладно… На такси, наверное, ползарплаты оставил за эти дни, зато очень быстро. Не ищешь парковку и так далее», — признался сын Розы Рымбаевой.
Он добавил, что переход в «пеший режим» стал для него новым опытом. Несмотря на временные неудобства, он нашел и плюсы: в дороге появляется возможность спокойно отвечать на сообщения, не отвлекаясь на управление автомобилем.
