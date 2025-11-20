Как Новосибирск преобразится к Новому году

«На территории 11 муниципальных парков (структурных подразделений МАУ “Дирекция городских парков”) запланировано оформление новогодних пространств и организация ледовых катков, — указали в мэрии Новосибирска. — Катки появятся в парке имени Кирова в Ленинском районе, в парках “Затулинский”, “Арена”, “Бугринская роща” в Кировском районе, в парке “У моря Обского” в Советском районе, в парке “Первомайский” в Первомайском районе, в парке “Сосновый бор” в Калининском районе, в парке “Заельцовский” в Заельцовском районе, в парке “Берёзовая роща” в Дзержинском районе, в парке “Центральный” в Центральном районе, в парке “Михайловская набережная” в Октябрьском районе».