Как Новосибирск преобразится к Новому году

Подготовка к новогодним торжествам в Новосибирске началась уже в середине ноября. В разных районах мегаполиса начали появляться праздничные ели, а главная улица для гуляний уже превратилась в пешеходную. Такой она пробудет до февраля.
Ракеты не будет.
О старте подготовки площадок к празднованию наступления Нового 2026 года «АиФ на Оби» рассказали в управлении культуры мэрии города Новосибирска. Сейчас рабочие обустраивают пространство в Первомайском и Театральном скверах. Улица Ленина тоже стала пешеходной. Монтаж праздничных декораций рабочие должны завершить до 1 декабря 2025 года.
«Установка ледового катка в Театральном сквере не планируется. Традиционно в Театральном сквере на центральной аллее расположится главная городская елка, на аллеях — имеющееся иллюминационное оборудование (световые арки, композиция “Комета”, арки “Волшебный лес”), деревья будут украшены светодиодными гирляндами и другими декоративными элементами», — сообщают в мэрии Новосибирска.
Главный каток будет расположен в парке «Центральный». А вот новых закупок иллюминационного оборудования в 2025—2026 годах не запланировано.
«В новогоднем пространстве на территории Театрального сквера планируется установка имеющейся искусственной новогодней ели высотой 21 метр, — рассказывают в управлении культуры. — Также в рамках подготовки к празднованию Нового 2026 года начато оформление новогоднего пространства на пешеходной части улицы Ленина (на отрезке от площади имени Ленина до улицы Советской). С 10 по 30 ноября 2025 года на данном участке осуществляется декоративное оформление и монтаж иллюминационного оборудования. Пространство оформляется с использованием имеющегося иллюминационного (световой потолок и деревья, входная группа “Арка”, светящиеся шары) и декоративного оборудования (искусственные ели, новогодние арт-объекты)».
В русском народном стиле.
В мэрии сообщают, что праздничная улица Ленина заиграет всеми красками 1 декабря. Пешеходной она останется до 31 января 2026 года. А 1 февраля рабочие вернутся, чтобы убрать декорации до 10 числа.
«Кроме того, новогоднее оформление на улице Ленина будет дополнено инсталляциями Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов, которые представят коммерческие организации города Новосибирска. Ежегодно участники данного фестиваля создают новые, непохожие друг на друга арт-объекты, что способствует уникальности каждого года, — поделились в администрации. — В Первомайском сквере запланирована установка композиции “Светодиодный фонтан”. Деревья, расположенные на двух аллеях Первомайского сквера, будут оформлены светодиодной гирляндой и декоративными элементами. Также территорию Первомайского сквера украсят световые шары, тоннели, снежинки».
Впрочем, праздник придёт в каждый уголок Новосибирска. Во всех Дворцах культуры будут организованы фотозоны и арт-объекты. На муниципальных сценах пройдут концерты и выступления в русском народном стиле.
«На территории 11 муниципальных парков (структурных подразделений МАУ “Дирекция городских парков”) запланировано оформление новогодних пространств и организация ледовых катков, — указали в мэрии Новосибирска. — Катки появятся в парке имени Кирова в Ленинском районе, в парках “Затулинский”, “Арена”, “Бугринская роща” в Кировском районе, в парке “У моря Обского” в Советском районе, в парке “Первомайский” в Первомайском районе, в парке “Сосновый бор” в Калининском районе, в парке “Заельцовский” в Заельцовском районе, в парке “Берёзовая роща” в Дзержинском районе, в парке “Центральный” в Центральном районе, в парке “Михайловская набережная” в Октябрьском районе».
Языком цифр.
Также в мэрии сообщили, что в настоящее время проект программы основных мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2026 года, не утверждён. Кроме того, на территории города Новосибирска планируются к размещению информационные материалы, освещающие празднование Нового 2026 года, на рекламных конструкциях в объёме: 80 сторон щитов формата 3,00 м x 6,00 м, 78 сити-форматов формата 1,2 м x 1,8 м, 160 граней видеоэкранов, 14 медиафасадов.