Депутат от Новосибирска выступил за лишение пенсий иностранных агентов

Новосибирский парламентарий Александр Аксененко, представляющий в нижней палате фракцию «Справедливой России — За правду», высказался за распространение действующих ограничений для иностранных агентов на пенсионное обеспечение. Соответствующую инициативу политик прокомментировал изданию Сиб.фм.
Как отметил депутат, с марта текущего года финансовые поступления иноагентов уже контролируются через специальные банковские счета, однако пенсионные выплаты до сих пор остаются вне правового регулирования. Аксененко убежден, что устранение этой правовой коллизии — лишь вопрос ближайшего времени.
По словам парламентария, логично распространить эти меры и на пенсионные выплаты. Пока иностранный агент не возместит ущерб, причиненный государству, он не может претендовать на его финансовую поддержку.
Относительно новосибирских политиков, включенных в реестр иноагентов, Аксененко уточнил, что бывшие депутаты не сразу ощутят последствия возможных изменений в законодательстве, поскольку не достигли пенсионного возраста.
В ходе беседы депутат также затронул социальные инициативы своей партии, направленные на поддержку пожилых граждан. Среди них — возврат прежних значений пенсионного возраста, ежегодная индексация пенсий в соответствии с фактической инфляцией и введение дополнительной, тринадцатой выплаты в конце года.
По словам политика, хотя эти предложения регулярно блокируются парламентским большинством, фракция продолжит их лоббирование. Отдельно Аксененко выделил необходимость снижения возрастного порога для повышенной пенсии с 80 до 70 лет и меры по компенсации расходов на медикаменты для малообеспеченных пенсионеров.