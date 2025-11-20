Депутат от Новосибирска выступил за лишение пенсий иностранных агентов

Как отметил депутат, с марта текущего года финансовые поступления иноагентов уже контролируются через специальные банковские счета, однако пенсионные выплаты до сих пор остаются вне правового регулирования. Аксененко убежден, что устранение этой правовой коллизии — лишь вопрос ближайшего времени.