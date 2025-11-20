Маск считает, что мощности по ИИ-вычислениям выгоднее переносить в космос

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом позднее испортились по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода с госслужбы он устроил с Трампом 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре они сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.