ТАСС: Украина вернула РФ тело пленного солдата с вырезанным сердцем

Украина вернула РФ тело попавшего в украинский плен российского военного с вырезанным сердцем. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Останки бойца Евгения Сбоева были переданы во время обмена погибшими. При изучении тела было обнаружено, что солдат умер от массивной кровопотери.
— Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружили застарелый хирургический разрез, который был сделан с левой стороны в области сердца и указывал на извлечения внутреннего органа, — цитирует собеседника агентство.
Военный был идентифицирован по дактилоскопии.
— Вышеописанные факты говорят о том, что мы сражаемся с настоящим зверьем, у которого от человеческого ничего не осталось, — заявил представитель силовых структур.
Российские бойцы помогли украинскому солдату сдаться в плен во время атаки дронов ВС РФ на позиции противника. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В октябре произошел похожий случай. Военнопленный ВСУ Дмитрий Лысокобылко выразил искреннюю благодарность российскому военному за спасение жизни.