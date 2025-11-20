Ричмонд
ТАСС: Украина вернула РФ тело пленного солдата с вырезанным сердцем

Украина вернула РФ тело попавшего в украинский плен российского военного с вырезанным сердцем. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Останки бойца Евгения Сбоева были переданы во время обмена погибшими. При изучении тела было обнаружено, что солдат умер от массивной кровопотери.

— Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружили застарелый хирургический разрез, который был сделан с левой стороны в области сердца и указывал на извлечения внутреннего органа, — цитирует собеседника агентство.

Военный был идентифицирован по дактилоскопии.

— Вышеописанные факты говорят о том, что мы сражаемся с настоящим зверьем, у которого от человеческого ничего не осталось, — заявил представитель силовых структур.

Российские бойцы помогли украинскому солдату сдаться в плен во время атаки дронов ВС РФ на позиции противника. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

В октябре произошел похожий случай. Военнопленный ВСУ Дмитрий Лысокобылко выразил искреннюю благодарность российскому военному за спасение жизни.