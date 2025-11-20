В Павлограде на Украине прогремел взрыв

В Павлограде произошёл взрыв, информирует украинский «24-й канал».
«В Павлограде в Днепропетровской области взрыв», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Кроме того, по информации украинских журналистов, вечером взрывы прогремели в городе Ахтырке Сумской области. В регионе также были включены сирены.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе.
