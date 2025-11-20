Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павлограде на Украине прогремел взрыв

В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Павлограде произошёл взрыв, информирует украинский «24-й канал».

«В Павлограде в Днепропетровской области взрыв», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Кроме того, по информации украинских журналистов, вечером взрывы прогремели в городе Ахтырке Сумской области. В регионе также были включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше