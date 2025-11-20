NASA проводит беспрецедентную кампанию по наблюдению за кометой 3I/ATLAS

Известно, что с момента открытия кометы уже двенадцать аппаратов получили и обработали её изображения. В ближайшее время к наблюдениям подключатся дополнительные миссии. Такой комплексный подход — наблюдения с разных точек внутри Солнечной системы — позволяет исследователям сравнивать свойства этой межзвёздной кометы с кометами, образовавшимися у нас, и получить более глубокое понимание состава планетных систем за её пределами.