NASA проводит беспрецедентную кампанию по наблюдению за кометой 3I/ATLAS

NASA объявило о масштабной кампании наблюдений за межзвёздной кометой 3I/ATLAS, для которой привлекаются более десяти космических аппаратов, размещённых в разных участках Солнечной системы.
«NASA проводит беспрецедентную по масштабу наблюдательную кампанию, направляя свои аппараты и телескопы на отслеживание кометы 3I/ATLAS», — говорится в сообщении агентства.
В ведомстве подтвердили, что этот межзвёздный объект является природным и относится к кометам. Также NASA подчеркнуло, что 3I/ATLAS находится на безопасном расстоянии от Земли и не представляет никакой угрозы.
Известно, что с момента открытия кометы уже двенадцать аппаратов получили и обработали её изображения. В ближайшее время к наблюдениям подключатся дополнительные миссии. Такой комплексный подход — наблюдения с разных точек внутри Солнечной системы — позволяет исследователям сравнивать свойства этой межзвёздной кометы с кометами, образовавшимися у нас, и получить более глубокое понимание состава планетных систем за её пределами.
Напомним, 3I/ATLAS прошел на минимальном расстоянии от Марса 3 октября 2025 года — около 28 млн км, что позволило получить снимки с марсианских орбитальных аппаратов. Однако структура и точные физические параметры этого объекта пока не определены.