Тарасова обвинила главу МОК во лжи о разделении спорта и политики

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла резкой критике заявление президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри о недопустимости дискриминации в спорте.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла резкой критике заявление президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри о недопустимости дискриминации в спорте. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», известный специалист обвинила главу МОК в лицемерии, указав на несоответствие этих заявлений реальной ситуации.

Тарасова подчеркнула, что провозглашаемые принципы равенства идут вразрез с практикой, поскольку российские спортсмены лишены возможности выступать на предстоящих Олимпийских играх в Италии в полноценном составе.

По её мнению, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует избирательный подход к применению антидискриминационных норм в мировом спорте.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в период проведения ОИ-2026.

