Тарасова обвинила главу МОК во лжи о разделении спорта и политики

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла резкой критике заявление президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри о недопустимости дискриминации в спорте. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», известный специалист обвинила главу МОК в лицемерии, указав на несоответствие этих заявлений реальной ситуации.