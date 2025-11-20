Ричмонд
В России предложили сдавать на права роботу, а не инспектору: что известно

В России хотят ввести автоматизированный приём экзаменов на права.

Источник: Комсомольская правда

В России могут внедрить автоматизированную сдачу экзаменов на права. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ.

«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов», — передает агентство.

Напомним, что практический экзамен на самые популярные категории прав (B, C, D) в России теперь сдается только в городе — этап «площадка» для них отменен. При этом сам экзамен, как и прежде, состоит из двух частей: теоретической и практической.

Ранее KP.RU напомнил российским автовладельцам, что за отсутствие техосмотра авто предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.