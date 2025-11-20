В офис премьера Израиля Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым

В офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправили подозрительный конверт, информирует Ynet.
По данным израильского издания, после того, как этот конверт был получен, в офис были вызваны сапёры.
«Для осмотра его содержимого были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, которые исключили подозрения на наличие в нём опасных материалов», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, комиссия Организации Объединённых Наций по расследованию событий в секторе Газа назвала действия Израиля геноцидом. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал помиловать Нетаньяху.