В офис премьера Израиля Нетаньяху прислали конверт с неизвестным содержимым

В офис премьер-министра были вызваны сапёры.

Источник: Аргументы и факты

В офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отправили подозрительный конверт, информирует Ynet.

По данным израильского издания, после того, как этот конверт был получен, в офис были вызваны сапёры.

«Для осмотра его содержимого были вызваны специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, которые исключили подозрения на наличие в нём опасных материалов», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, комиссия Организации Объединённых Наций по расследованию событий в секторе Газа назвала действия Израиля геноцидом. В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления.

Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал помиловать Нетаньяху.

