Скрывавшегося от алиментов жителя Приморья задержали на Чукотке

«Установлено, что в июле этого года суд Приморья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ “Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев с удержанием в доход государства 10% его заработка. Осуждённый гражданин, желая избежать исполнения судебного решения, скрылся от контроля ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморья», — говорится в сообщении.