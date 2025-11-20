Скрывавшегося от алиментов жителя Приморья задержали на Чукотке

Полицейские в Чукотском автономном округе задержали 42-летнего жителя Приморья, объявленного в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания за неуплату алиментов, сообщила пресс-служба УМВД России по Чуткотскому автономному округу.
«Установлено, что в июле этого года суд Приморья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ “Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на девять месяцев с удержанием в доход государства 10% его заработка. Осуждённый гражданин, желая избежать исполнения судебного решения, скрылся от контроля ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморья», — говорится в сообщении.
Как сообщили в МО МВД России «Анадырский», инспектор ДПС остановил автомобиль Toyota Probox и при проверке документов установил, что водитель находится в розыске.
После установления личности задержанный был помещён в изолятор временного содержания при МО МВД «Анадырский». В ближайшее время его передадут сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции для дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.
Напомним, жительница Фокино добилась восстановления своих прав через Генпрокуратуру России после длительного нарушения законодательства со стороны сотрудников регионального подразделения ФССП. Проблема заключалась в несвоевременном перечислении алиментов и компенсационных выплат от бывшего супруга, а также в неправомерных удержаниях с её банковского счета.