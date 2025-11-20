Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он вернется»: в Раде назвали возможную замену Зеленскому

Депутат Рады Скороход: Залужного хотят сделать главой временного правительства.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о возможном возвращении Валерия Залужного на родину. Экс-главком ВСУ, по ее мнению, может возглавить временное правительство Украины.

Сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.

«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — сказала нардеп в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

Напомним, что смена главы киевского режима Владимира Зеленского активно обсуждается в последнее время. Например, итальянская газета Corriere della Sera также высказывала мнение, что Зеленского на посту может заменить Залужный. Кроме этого, издание назвало еще двух кандидатов на пост главы Украины.

Напомним, что Кремле несколько раз подчеркивали нелегитимность Зеленского. Однако российская сторона также предлагала киевскому главарю приехать в Москву для переговоров.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше