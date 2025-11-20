Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о возможном возвращении Валерия Залужного на родину. Экс-главком ВСУ, по ее мнению, может возглавить временное правительство Украины.
Сейчас Залужный занимает пост посла Украины в Великобритании.
«Скорее всего, что вернется Залужный, наши западные партнеры очень видят его главой, как говорится, временного переходного правительства», — сказала нардеп в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».
Напомним, что смена главы киевского режима Владимира Зеленского активно обсуждается в последнее время. Например, итальянская газета Corriere della Sera также высказывала мнение, что Зеленского на посту может заменить Залужный. Кроме этого, издание назвало еще двух кандидатов на пост главы Украины.
Напомним, что Кремле несколько раз подчеркивали нелегитимность Зеленского. Однако российская сторона также предлагала киевскому главарю приехать в Москву для переговоров.