«Он вернется»: в Раде назвали возможную замену Зеленскому

Напомним, что смена главы киевского режима Владимира Зеленского активно обсуждается в последнее время. Например, итальянская газета Corriere della Sera также высказывала мнение, что Зеленского на посту может заменить Залужный. Кроме этого, издание назвало еще двух кандидатов на пост главы Украины.