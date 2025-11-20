Крымские деликатесы из улиток привезли на форум «Дикоросы» в Новосибирске

В рамках своего визита минир отметил значительный рост туристического потока в Крым: за 10 месяцев 2025 года регион посетило около 6,5 миллионов человек, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По словам Ганзия, среди туристов заметны и жители Новосибирска, несмотря на значительное расстояние между регионами.