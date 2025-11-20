Крымские деликатесы из улиток привезли на форум «Дикоросы» в Новосибирске

На проходящем в новосибирском «Экспоцентре» форуме «Дикоросы» Крым презентовал уникальные продукты питания, включая экзотические деликатесы из улиток. Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в интервью BFM-Новосибирск представил новые гастрономические предложения полуострова — паштет из печени улиток и улиточную икру, которые вызвали особый интерес у сибирских гостей выставки.
В рамках своего визита минир отметил значительный рост туристического потока в Крым: за 10 месяцев 2025 года регион посетило около 6,5 миллионов человек, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По словам Ганзия, среди туристов заметны и жители Новосибирска, несмотря на значительное расстояние между регионами.
Особое внимание в развитии крымского туризма уделяется инфраструктурным проектам. К предстоящему курортному сезону планируется завершить реконструкцию набережной в Коктебеле, а в первом квартале 2026 года — завершить благоустройство набережной имени Горького в Евпатории.
Министр подчеркнул, что 57% туристов посещают Крым с оздоровительными целями, а новые объекты, такие как пещера «Таврида» с уникальными археологическими находками, расширяют возможности для познавательного туризма.
В рамках визита запланированы встречи с представителями профсоюзных организаций Новосибирской области и студентами НГУЭУ, которых пригласят на практику в ведущие крымские здравницы. Проводимые исследования показывают высокий уровень удовлетворенности туристов — 98% гостей полуострова выражают готовность вернуться в Крым.