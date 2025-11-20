Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Пункты пропуска на границе Литва-Беларусь вновь работают.

Источник: Комсомольская правда

На границе Литвы с Беларусью вновь открыты два пункта пропуска. Об этом сообщает агентства БелТА.

Как сообщается, на пункте пропуска «Бенякони» (литовский «Шальчининкай») зафиксирован первый транзит транспорта, а также начал функционировать КПП «Каменный Лог» (литовский «Мядининкай»).

Погранпереход «Шальчининкай» не функционировал три недели, а через пункт пропуска «Мядининкай» литовская сторона пропускала только отдельные категории граждан и транспортных средств.

«На сегодняшний день на границе с Европейским союзом функционирует шесть пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией», — рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как стало известно ранее, Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы между странами до 1 декабря 2025 года.