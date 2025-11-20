Компания группы S7 расширила завод по ремонту двигателей Airbus и Boeing в Москве

Из-за устаревания парка самолетов, дефицита запчастей и долгих очередей на ремонт существует угроза остановки парка самолетов и ухода компаний с рынка. За последние три с половиной года парк доступных для полетов самолетов сократился в два раза, а грузооборот воздушного транспорта снизился почти в пять раз.