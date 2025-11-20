НАСА развернуло масштабную кампанию наблюдений за межзвездным объектом 3I/ATLAS

Цель кампании — получить как можно больше данных о комете. С момента открытия объекта 1 июля уже 12 аппаратов получили и обработали его изображения. В ближайшие месяцы к наблюдениям подключатся и другие миссии. Полученные данные позволят расширить знания о происхождении и эволюции комет, а также прояснить некоторые вопросы, связанные с формированием и развитием планетных систем во Вселенной.