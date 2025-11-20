В NASA рассказали, представляет ли комета 3I/ATLAS угрозу для Земли

Комета 3I/ATLAS не несёт никакой угрозы Земле и проходит на безопасном расстоянии. Об этом на брифинге заявила замдиректора по научным миссиям NASA Никки Фокс, отметив, что расстояние до объекта почти вдвое больше, чем от Земли до Солнца.