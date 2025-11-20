В NASA рассказали, представляет ли комета 3I/ATLAS угрозу для Земли

«3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты», — подчеркнула она, прокомментировав волну слухов вокруг странного межзвёздного гостя.
Ранее Life.ru писал, что китайский зонд «Тяньвэнь-1» впервые заснял межзвёздный объект 3I/ATLAS из космоса. Аппарат оказался всего в 30 миллионах километров от цели и собрал серию кадров, из которых специалисты составили короткую анимацию. Для Китая это стало первым опытом наблюдения межзвёздного тела с борта автоматической станции.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.