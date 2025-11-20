Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение

В Перу обнаружили древнее сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina.

«Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке, в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш», — отметило СМИ.

Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу.

«Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они… демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича», — приводит агентство слова исследователя.

Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.

«Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной», — цитирует археолога СМИ.

Чанкильо — древний комплекс, расположенный в регионе Анкаш. Сохранились остатки форта, жилые помещения, солнечная обсерватория из 13 башен, выстроенных на равном расстоянии друг от друга. Эти башни отражали положения восхода и захода солнца и служили своеобразным календарем.