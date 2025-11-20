БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina.
«Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке, в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш», — отметило СМИ.
Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу.
«Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они… демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича», — приводит агентство слова исследователя.
Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.
«Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной», — цитирует археолога СМИ.
Чанкильо — древний комплекс, расположенный в регионе Анкаш. Сохранились остатки форта, жилые помещения, солнечная обсерватория из 13 башен, выстроенных на равном расстоянии друг от друга. Эти башни отражали положения восхода и захода солнца и служили своеобразным календарем.