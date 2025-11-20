Юрист Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной

Гордон подчеркнула, что Лурье должна сохранить право на квартиру, поскольку она заплатила за неё деньги, не будучи причастной к мошенническим схемам. Адвокат призвала Долину проявить справедливость и не лишать покупательницу жилья, отметив, что все иски следует направлять непосредственно к мошенникам.
Юрист также выразила мнение, что Долина создала опасный прецедент в российской правовой системе, когда обычный человек страдает из-за того, что публичная персона «спуталась с мошенниками». Гордон добавила, что продолжение судебного преследования добросовестного покупателя может нанести серьёзный имиджевый урон репутации народной артистки.
«Если та девушка, которая купила у неё квартиру, не является мошенником, он должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Всё остальное — это блат», — приводит слова Гордон телеграм-канал «Звездач».
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она продала свою квартиру площадью 236 квадратных метров и передала деньги злоумышленникам. Певица начала борьбу за отмену сделки, и в марте 2025 года суд вынес решение в её пользу, постановив вернуть недвижимость обратно артистке. Общая сумма убытков Ларисы, включая комиссии и дополнительные расходы, превысила 317 миллионов рублей. Покупательницей квартиры оказалась 34-летняя Полина Лурье, которая, хотя и приобрела имущество добросовестно, осталась без средств и жилья. Теперь она намерена подать иск к Долиной на сумму 112 миллионов рублей.
