Юрист Гордон назвала несправедливым исход в деле с квартирой Долиной

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она продала свою квартиру площадью 236 квадратных метров и передала деньги злоумышленникам. Певица начала борьбу за отмену сделки, и в марте 2025 года суд вынес решение в её пользу, постановив вернуть недвижимость обратно артистке. Общая сумма убытков Ларисы, включая комиссии и дополнительные расходы, превысила 317 миллионов рублей. Покупательницей квартиры оказалась 34-летняя Полина Лурье, которая, хотя и приобрела имущество добросовестно, осталась без средств и жилья. Теперь она намерена подать иск к Долиной на сумму 112 миллионов рублей.