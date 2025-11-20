Стало известно, будет ли каток у НОВАТа в центре Новосибирска

В Новосибирске стартовала подготовка к празднованию Нового 2026 года. Рабочие приступили к обустройству праздничных площадок в Первомайском и Театральном скверах, а участок улицы Ленина уже перекрыт для транспорта и стал пешеходной зоной. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в управлении культуры мэрии города.