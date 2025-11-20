Стало известно, будет ли каток у НОВАТа в центре Новосибирска

В Новосибирске стартовала подготовка к празднованию Нового 2026 года. Рабочие приступили к обустройству праздничных площадок в Первомайском и Театральном скверах, а участок улицы Ленина уже перекрыт для транспорта и стал пешеходной зоной. Об этом изданию «АиФ-Новосибирск» сообщили в управлении культуры мэрии города.
Все монтажные работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года. В Театральном сквере, где традиционно устанавливают главную городскую елку, ледовый каток в этом году организовывать не будут. Вместо этого аллеи украсят световые арки, композиция «Комета», инсталляция «Волшебный лес» и деревья с светодиодными гирляндами.
Главный новогодний каток разместят в парке «Центральный». Всего ледовые площадки появятся в 11 парках во всех районах города, включая парк имени Кирова, «Бугринскую рощу», «Заельцовский» парк и «Михайловскую набережную». Это позволит жителям всех районов города комфортно встречать Новый год.