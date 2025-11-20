Суд продлил арест депутату ДНР Бондаренко по делу об исчезнувших миллионах

Ранее Виталий Синьговский, глава строительной компании «Сиэми», признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд в Курске назначил ему четыре года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей за растрату средств, выделенных на укрепление рубежей. По данным следствия, Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания средств. С ним в схеме участвовал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, передавала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы для перевода. Синьговский, в свою очередь, передавал эту информацию Васильеву, который организовывал процесс перевода денег.