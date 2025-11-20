FT: чиновники из Киева раскритиковали план США по урегулированию конфликта

Чиновники на Украине подвергли критике план по решению украинского конфликта, предложенный Соединёнными Штатами, пишет Financial Times.
По данным издания из Британии, они заявили, что этот план «не будет реализован» на Украине «без внесения в него значительных изменений».
«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — говорится в публикации.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Один из них назвал план «очень однотипным».
Напомним, по данным Axios, план по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими. Кроме того, в нём сказано, что территории Донбасса «будут считаться демилитаризованной зоной».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона видит, что западные средства массовой информации публикуют положения плана по украинскому урегулированию.