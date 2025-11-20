«Зашёл и унёс»: во Владивостоке поймали мужчину, обчистившего гараж и автомобиль

«В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку обратился 21-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его личные вещи из рабочего контейнера, расположенного в районе улицы Баляева. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и ближайшую территорию, опросили заявителя. Установлено, что злоумышленник проник в рабочий контейнер через незапертую дверь и похитил инструменты, причинив ущерб на сумму 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.