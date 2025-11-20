«Зашёл и унёс»: во Владивостоке поймали мужчину, обчистившего гараж и автомобиль

Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в совершении нескольких краж из рабочих помещений и автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Владивостоку обратился 21-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его личные вещи из рабочего контейнера, расположенного в районе улицы Баляева. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и ближайшую территорию, опросили заявителя. Установлено, что злоумышленник проник в рабочий контейнер через незапертую дверь и похитил инструменты, причинив ущерб на сумму 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Вскоре аналогичное обращение поступило от другого гражданина — из салона его рабочего автомобиля, припаркованного на улице Адмирала Юмашева, пропали электроинструменты общей стоимостью около 100 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого — ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчину задержали, он дал признательные показания. По его словам, похищенное имущество он продал, а деньги потратил.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим преступлениям подобного рода. Расследование продолжается.