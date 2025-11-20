20 ноября в Иркутске потеплеет до +2 градусов

Погода в Иркутске 20 ноября 2025 обещает потепление до 0…+2 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, на небе будет переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметки −7…-9 градусов.
— Местами по региону будет пройдет осадки. Снег выпадет в северных районах, — сказали синоптики.
Порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 14 м/с. Днем воздух в Приангарье прогреется 0…+5 градусов, может похолодать до −5…-10. Ночью столбик термометра будет колебаться от −9 до −19 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 20 ноября 2025.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в трех округах Иркутска не будет отопления 20 ноября.