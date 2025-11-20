20 ноября в Иркутске потеплеет до +2 градусов

Погода в Иркутске 20 ноября 2025 обещает потепление до 0…+2 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, на небе будет переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметки −7…-9 градусов.