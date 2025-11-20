Ричмонд
Уитакер заявил, что законопроект о санкциях против РФ ждёт «зелёного света»

В США сообщили, что документ об антироссийских санкциях ждёт своего часа.

Источник: Комсомольская правда

Документ о новых американских санкциях в отношении РФ уже разработан и ждет своего часа. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер для агентства Bloomberg.

«Законопроект о санкциях в конгрессе “просто ждет зеленого света”, — передает издание.

Как отметил Уитакер, американская сторона сохраняет готовность к поиску переговорных решений и не собирается снижать свою активность в этом направлении.

Напомним, что 17 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил о движении законопроекта о санкциях против РФ. По его словам, документ будет рассмотрен Конгрессом, а его принятие позволит США вводить вторичные санкции и пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ.

По словам Грэма*, этот будут самые жесткие ограничительные меры Конгресса в истории Соединенных штатов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новый пакет американских «сверхсанкций» против России и ее союзников — абсолютно бессмысленная затея. Песков считает, что подобные ограничения никак не повлияют на работу ШОС.

* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

