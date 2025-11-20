Уитакер заявил, что законопроект о санкциях против РФ ждёт «зелёного света»

Напомним, что 17 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил о движении законопроекта о санкциях против РФ. По его словам, документ будет рассмотрен Конгрессом, а его принятие позволит США вводить вторичные санкции и пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ.