В США убили британку, познакомившуюся с мужчиной на фетиш-платформе

Житель Соединенных Штатов жестоко убил прилетевшую к нему из Британии знакомую с сайта фетишистов. Об этом сообщило издание Daily Star.
Следователи выяснили, что 32-летняя женщина из Портсмута страдала от психологических проблем и искала человека, который бы издевался над ней. На сайте для фетишистов она познакомилась с 53-летним мужчиной и прилетела к нему в США в октябре.
Он встретил гостью в аэропорту и отвез в съемный дом, через несколько дней тело британки нашли в лесу. Полиция обнаружила видео, на которых американец задавал вопросы, согласна ли она на причинение боли.
Вскрытие установило, что ее убили четырьмя ножевыми ударами. На лопате из гаража подозреваемого нашли следы ДНК убитой. Мужчине выдвинули обвинение в убийстве, мошенничестве с банковскими картами, похищении и незаконном использовании средств связи, сказано в статье.
