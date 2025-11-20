Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генриха Гиммлера арестовали советские солдаты: они отказались пить кофе с англичанами и поймали главного деятеля нацистской Германии

Генрих Гиммлер был задержан при попытке побега двумя российскими бойцами.

Источник: Комсомольская правда

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был задержан двумя советскими солдатами — Василием Губаревым и Иваном Сидоровым. Они входили в состав английского патруля и, пока их коллеги пили кофе, решили самостоятельно обследовать местность. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы Минобороны РФ, опубликованные 20 ноября.

По материалам, раскрытие которых было приурочено к 80-летию начала Нюрнбергского процесса, Гиммлер был пойман 21 мая 1945 года под чужим именем — фельдфебель Генрих Хизингер. Вместе с ним задержали ещё двух человек, личности которых не раскрываются.

«Перед возвращением в лагерь английские солдаты вместе с капралом пошли в дом пить кофе, а Губарев и Сидоров с разрешения капрала продолжали патрулировать деревню. За деревней они заметили трех немцев, питавшихся незамеченными перейти дорогу, и задержали их. Задержание предъявили капралу документы и заявили, что они больные и идут, якобы, из лазарета. Капрал [Корпуса морской пехоты США Джон] Моррис решил отпустить немцев», — говорится в отчёте.

Несмотря на это, Губарев и Сидоров настояли на доставке немцев в лагерь, лично сопроводив их до гауптвахты. На следующий день задержанные были переданы английским властям в другом городе. Там выяснилась настоящая личность Гиммлера, который вскоре после этого покончил с собой.

Советское командование, курировавшее район задержания, отметило высокую бдительность и дисциплинированность Губарева и Сидорова. Их действия подтверждены свидетельствами английского подполковника Проудлока, переводчика Ковачевича и показаниями советских граждан из лагеря. К моменту составления отчёта бойцы уже находились в Москве и были рекомендованы к награждению.

Напомним, о последних минутах жизни Генриха Гиммлера, второго человека по влиянию после Гитлера в нацистском рейхе, ранее поведал английский капрал Гарри Джоунс.