Генриха Гиммлера арестовали советские солдаты: они отказались пить кофе с англичанами и поймали главного деятеля нацистской Германии

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был задержан двумя советскими солдатами — Василием Губаревым и Иваном Сидоровым. Они входили в состав английского патруля и, пока их коллеги пили кофе, решили самостоятельно обследовать местность. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы Минобороны РФ, опубликованные 20 ноября.
По материалам, раскрытие которых было приурочено к 80-летию начала Нюрнбергского процесса, Гиммлер был пойман 21 мая 1945 года под чужим именем — фельдфебель Генрих Хизингер. Вместе с ним задержали ещё двух человек, личности которых не раскрываются.
«Перед возвращением в лагерь английские солдаты вместе с капралом пошли в дом пить кофе, а Губарев и Сидоров с разрешения капрала продолжали патрулировать деревню. За деревней они заметили трех немцев, питавшихся незамеченными перейти дорогу, и задержали их. Задержание предъявили капралу документы и заявили, что они больные и идут, якобы, из лазарета. Капрал [Корпуса морской пехоты США Джон] Моррис решил отпустить немцев», — говорится в отчёте.
Несмотря на это, Губарев и Сидоров настояли на доставке немцев в лагерь, лично сопроводив их до гауптвахты. На следующий день задержанные были переданы английским властям в другом городе. Там выяснилась настоящая личность Гиммлера, который вскоре после этого покончил с собой.
Советское командование, курировавшее район задержания, отметило высокую бдительность и дисциплинированность Губарева и Сидорова. Их действия подтверждены свидетельствами английского подполковника Проудлока, переводчика Ковачевича и показаниями советских граждан из лагеря. К моменту составления отчёта бойцы уже находились в Москве и были рекомендованы к награждению.
Напомним, о последних минутах жизни Генриха Гиммлера, второго человека по влиянию после Гитлера в нацистском рейхе, ранее поведал английский капрал Гарри Джоунс.