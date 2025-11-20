Генриха Гиммлера арестовали советские солдаты: они отказались пить кофе с англичанами и поймали главного деятеля нацистской Германии

Несмотря на это, Губарев и Сидоров настояли на доставке немцев в лагерь, лично сопроводив их до гауптвахты. На следующий день задержанные были переданы английским властям в другом городе. Там выяснилась настоящая личность Гиммлера, который вскоре после этого покончил с собой.