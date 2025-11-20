В России может появиться наказание за вовлечение детей в наркоторговлю: на сколько лет хотят сажать

По словам Слуцкого, вовлечение детей в наркобизнес — это особо циничное преступление, которое нельзя приравнивать к другим наркопреступлениям. Дилеры сознательно используют подростков как «расходный материал», тем самым калеча их здоровье и ломая судьбы. Он подчеркнул, что за подобные действия должно следовать более суровое и неотвратимое наказание, чем за схожие правонарушения.