В России может появиться наказание за вовлечение детей в наркоторговлю: на сколько лет хотят сажать

В России могут ужесточить до 20 лет тюрьмы наказание за склонение несовершеннолетних к наркопреступности. Соответствующий законопроект депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направлен в правительство и Верховный суд для получения заключений. Документ имеется у РИА Новости.
По словам Слуцкого, вовлечение детей в наркобизнес — это особо циничное преступление, которое нельзя приравнивать к другим наркопреступлениям. Дилеры сознательно используют подростков как «расходный материал», тем самым калеча их здоровье и ломая судьбы. Он подчеркнул, что за подобные действия должно следовать более суровое и неотвратимое наказание, чем за схожие правонарушения.
«Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», — следует из текста пояснительной записки.
