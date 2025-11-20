Предлагаемый Соединёнными Штатами план урегулирования конфликта на Украине в большей степени учитывает интересы Российской Федерации, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что планы Киева и ЕС являлись «ультиматумом» РФ и «были явно неисполнимы».
«Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
Кроме того, по словам Дэвиса, он долго придерживался мнения о том, что «всё должно решиться на поле боя».
«Но сейчас я надеюсь, что с запозданием реальность наконец начинает доходить как до официальных лиц в Киеве, так и до Вашингтона, и, возможно, последними в очереди окажутся те, кто в Европе», — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что информация о плане урегулирования фактически фиксирует поражение украинской стороны.
По данным Axios, план по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.
Ранее сообщалось, что чиновники из Киева раскритиковали план Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине.