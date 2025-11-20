Эндокринолог опровергла главный миф о сахарном диабете

Причиной развития диабета чаще всего служит не употребление сладкого, а длительное переедание и накопление жира в области живота. Этим поделилась врач эндокринолог Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru. По её словам, толчком к болезни обычно становится постоянный калорийный избыток и нездоровый образ жизни.
— Прямая связь между съеденной шоколадкой и развитием диабета — это упрощение. Главный враг — не сам сахар, а хроническое переедание и накопление избыточного жира, особенно в области живота, — пояснила специалист.
Этот внутренний жир действует как активный эндокринный орган, выделяя вещества, которые вызывают инсулинорезистентность. При многолетнем превышении поступления калорий над расходом организм откладывает лишнее в виде жировых запасов. Именно они и становится главным виновником того, что клетки перестают «слушать» инсулин.