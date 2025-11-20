Эндокринолог опровергла главный миф о сахарном диабете

Причиной развития диабета чаще всего служит не употребление сладкого, а длительное переедание и накопление жира в области живота. Этим поделилась врач эндокринолог Анна Кузнецова в беседе с NEWS.ru. По её словам, толчком к болезни обычно становится постоянный калорийный избыток и нездоровый образ жизни.