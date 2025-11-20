Daily Telegraph: США не оповещали ЕС о предложениях по мирному урегулированию

По данным издания The Daily Telegraph, американская сторона не уведомила европейских союзников о своих предложениях относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.
Как отмечает Reuters, Киев также оставался в неведении относительно деталей обсуждаемой договоренности и не принимал участия в подобных консультациях.
Как ранее сообщали американские СМИ, Вашингтон предложил киевскому главарю Владимиру Зеленскому мирный план. Согласно ему, Украина должна увести свою армию с Донбасса, и эти земли станут нейтральной территорией без войск — ни украинских, ни российских. Также Украине придется сократить свою армию. В ответ США обещают ей и Европе свои гарантии защиты.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не обсуждает с США новаций в украинском урегулировании.