Daily Telegraph: США не оповещали ЕС о предложениях по мирному урегулированию

В Британии указали на отсутствие данных США по мирному урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

По данным издания The Daily Telegraph, американская сторона не уведомила европейских союзников о своих предложениях относительно мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как отмечает Reuters, Киев также оставался в неведении относительно деталей обсуждаемой договоренности и не принимал участия в подобных консультациях.

Как ранее сообщали американские СМИ, Вашингтон предложил киевскому главарю Владимиру Зеленскому мирный план. Согласно ему, Украина должна увести свою армию с Донбасса, и эти земли станут нейтральной территорией без войск — ни украинских, ни российских. Также Украине придется сократить свою армию. В ответ США обещают ей и Европе свои гарантии защиты.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не обсуждает с США новаций в украинском урегулировании.

