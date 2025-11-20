Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь

«Сравнив данные российских и казахских пациентов, мы убедительно показали, что проведение сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора, особенно у пациентов с крайне низкой фракцией выброса левого желудочка, способно продлить им жизнь еще на пять и более лет. А этот срок может оказаться достаточным, чтобы дождаться своей очереди на трансплантацию донорского сердца», — отметила Ложкина.