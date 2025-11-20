Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска: что спросил предприниматель у одного из гостей на ужине в Белом доме

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на официальном ужине в Белом доме обратился к одному из гостей с неожиданным вопросом — считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. Об этом сообщила эксперт по чтению с губ Никола Хиклинг, передаёт Daily Mail.