Чтец по губам раскрыл странный вопрос Маска: что спросил предприниматель у одного из гостей на ужине в Белом доме

Американский предприниматель и миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск на официальном ужине в Белом доме обратился к одному из гостей с неожиданным вопросом — считает ли он наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана террористом. Об этом сообщила эксперт по чтению с губ Никола Хиклинг, передаёт Daily Mail.
Как уточняется, Маск задал этот вопрос генеральному директору фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурла. По словам Хиклинг, Бурла был ошарашен такой репликой.
Ужин состоялся во вторник, 18 ноября, по инициативе президента США Дональда Трампа в честь Мухаммеда бен Сальмана. Среди приглашённых были госсекретарь США Марко Рубио, знаменитый футболист Криштиану Роналду, который выступает за сборную Португалии и клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а также глава компании Apple Тим Кук.
Ранее Дональд Трамп высказался о своих отношениях с Маском, назвав их хорошими и отметив, что предприниматель ему всегда нравился.